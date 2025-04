Elena Ventura: esce oggi “Inevitabile”, l’album d’esordio della cantautrice ligure

3 minuto di lettura

Dentro anche il singolo “E allora vado giù”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali

C’è un filo sottile che tiene insieme ogni brano di Inevitabile, il disco d’esordio di Elena Ventura, in uscita oggi, mercoledì 16 aprile. È il filo dei sogni che resistono, della vulnerabilità che diventa forza, dell’immaginazione come gesto rivoluzionario. Un’opera prima che unisce leggerezza e profondità, pop e ironia, intimità e sguardo lucido sul mondo.

Anticipato dal singolo E allora vado giù, già disponibile in radio e in digitale, il disco raccoglie sette tracce che raccontano cosa significa restare fedeli a se stessi, anche quando tutto invita a fare il contrario.

«Per me ‘Inevitabile’ è un disco che parla di scelta – spiega Elena Ventura – della scelta di continuare a sognare, a sentire, a vivere con il cuore aperto, anche quando fa paura. È inevitabile, per me, restare autentica. Anche quando costa. Al primo ascolto può sembrare leggero, colorato, perfino spensierato… ma sotto la superficie ci sono fragilità, domande, pensieri profondi sulla vita e sulle emozioni.»

Il sound si muove tra pop classico ed elettronica leggera, con atmosfere luminose e arrangiamenti immediati ma mai banali. Ogni canzone ha un’identità precisa, ma tutte condividono lo stesso respiro: quello di una musica che non ha paura di essere emotiva, sincera, viva.

Centrale nel percorso è proprio il brano “E allora vado giù”, una filastrocca pop che si fa manifesto: il coraggio di lasciarsi andare anche senza certezze, il desiderio di sentire tutto, anche il dolore, pur di non anestetizzarsi. Il videoclip, intenso e simbolico, rafforza il messaggio: la protagonista è l’unica “viva” in un mondo spento, finché con il suo canto riesce a risvegliare chi ha dimenticato come si fa a vivere davvero.

Tra i temi che attraversano Inevitabile: l’innamoramento, il giudizio sociale, la fatica di non omologarsi, l’emancipazione femminile, la voglia di non smettere mai di immaginare. Il tutto raccontato con uno stile intimo ma mai vittimista: c’è consapevolezza, ma anche una gioia ostinata, quella di chi non ha dimenticato la propria parte bambina.

Chiude il disco una rilettura sorprendente di Ma l’amore no, classico degli anni ’40, che diventa omaggio all’amore autentico, quello che non ha tempo né maschere.

Inevitabile è un primo capitolo sincero e necessario, che segna l’ingresso nel panorama cantautorale di una voce nuova, capace di farsi ascoltare con delicatezza ma anche con forza.

Tracklist: ‘E allora vado giù’, ‘C’est toi’, ‘Un uomo perfetto’, ‘Inevitabile’, ‘Specchio riflesso’, ‘Odio tutta la gente’, ‘Ma l’amore no’

https://open.spotify.com/intl-it/album/73HcF7Xkqam8sXSWmvJGFh?si=Az4EH0H1SJesRCQ3COHHsw

BIO

Elena Ventura si avvicina al canto durante gli anni universitari a Milano. Rispetto a molti suoi colleghi e amici, intraprende il percorso musicale un po’ più tardi, ma quando comincia capisce subito che quella è la sua strada. Da quel momento, non si ferma più: si dedica con determinazione allo studio e alla sperimentazione, mettendosi in gioco a 360 gradi e confrontandosi con generi diversi per esplorare appieno la propria voce. Nel 2019 consegue il diploma in Canto Jazz presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Negli anni successivi si concentra sulla scrittura e pubblicazione dei suoi primi brani inediti, dando vita a un progetto solista autentico e personale. Nel 2022 vola in Perù, dove si esibisce al Teatro Pirandello dell’Istituto Culturale Italiano di Lima: un’esperienza intensa e significativa che le lascia un segno profondo. Attualmente insegna canto moderno in diverse scuole del Tigullio Ligure, e si esibisce regolarmente con varie formazioni musicali. Il 4 ottobre 2024 pubblica Inevitabile, un brano pop che racconta la resilienza e il coraggio di rialzarsi nonostante le difficoltà. A gennaio 2025 entra a far parte della tribute band ABBA TIME, nel ruolo di Frida: con loro debutta su palchi importanti, tra cui il Teatro di Locarno (Svizzera) e il Teatro di Milazzo (Sicilia). Sempre a gennaio, pubblica Specchio Riflesso, un brano ironico e graffiante contro il giudizio e l’omologazione. Inoltre quest’anno porta in tour i suoi brani inediti, alternandoli a cover scelte del repertorio italiano. Ad aprile esce l’album Inevitabile, anticipato dal singolo E allora vado giù. Nonostante riconosca di avere ancora tanta strada da percorrere, Elena è profondamente soddisfatta del cammino fatto finora. Il suo percorso è fatto di scelte coraggiose, passione, autenticità e desiderio costante di crescita — musicale e personale.

Instagram: https://www.instagram.com/elenaventuraofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/elenaventuracantante

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/4TS5SsrANubD2bouHeKgsd?si=7BUlmxj1SgKn2d2dyCmrUA

Youtube: https://www.youtube.com/user/elenaventura12

TikTok: https://www.tiktok.com/@elenaventura5

