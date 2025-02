Elena Giacomoni, operatrice del benessere, torna a Sanremo come tutor dello staff di Claudia Musaj

2 minuto di lettura

Nata 48 anni a Fusignano, in provincia di Ravenna, e residente poco lontano, a San Lorenzo, l’operatrice di benessere Elena Giacomoni inizia la propria vita lavorativa in un settore completamente differente, da impiegata di un’azienda di cavi elettrici, ma poi decide di abbandonare per coronare il suo sogno nel cassetto, l’estetica, frequentando una prestigiosa scuola del settore. Grazie al sostegno della famiglia che è stata sempre vicina nei suoi cambiamenti di vita e nelle sue nuove scelte, si specializza in discipline olistiche, conseguendo vari master tra i quali riflessologia plantare e massaggio tensioriflessogeno, cristalloterapia, aromaterapia, reiky. In India il diploma in ayurveda.

Oltre quindici anni fa diventa quindi operatrice di benessere decidendo poi, da poco più di dieci anni, di aprire il suo centro, “La bottega della bellezza” a Lugo in via Fiumazzo, nel quale pratica trattamenti viso e corpo molto performanti, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate come laser lipolitico, laser per l’epilazione permanente, radiofrequenza, micro dermoabrasione, a cui abbina prodotti cosmetici scelti con attenzione e oculatezza.

“Continuo a tenermi aggiornata, tramite corsi e seminari” afferma con orgoglio Elena, “perché devo sempre garantire ai miei clienti il massimo risultato, sia a livello estetico sia energetico”.

L’anno scorso Elena ha conosciuto Claudia Musaj, operatrice del settore benessere e massoterapia di origine albanese, che con il suo centro a Lugano, in Svizzera, è rinomata per i suoi trattamenti, fra i quali il metodo che porta il suo nome (“metodo Musaj”) e che è noto in tutto il mondo. Grazie a Claudia, Elena è potuta entrare nel suo gruppo di lavoro in occasione del Festival di Sanremo 2024, in qualità di allieva, entrando in contatti con influenti personaggi del mondo dell’informazione, del giornalismo, della moda, dello spettacolo e della musica, ai quali hanno applicato i loro trattamenti di benessere.

Quest’anno Elena ritorna a Sanremo in occasione della nuova edizione del festival della canzone italiana, nell’ambito del Salotto delle Celebrità, essendo sempre parte del team di Claudia Musaj, ma quest’anno in veste di tutor. “Un ruolo di maggiore responsabilità, ma sicuramente molto appagante” prosegue soddisfatta Elena, “A Sanremo darò ai vip benessere e relax per fargli vivere al meglio una settimana carica di emozioni. Sono certa che sarà un’opportunità di crescita sia a livello umano che lavorativo e mi darà la giusta spinta per realizzare alcuni sogni che sono ancora nel cassetto” conclude.

