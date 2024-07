Eleganza e Spettacolo: Una Serata Indimenticabile al Concorso Miss Grand International Italy

3 minuto di lettura

La recente edizione del Concorso di bellezza internazionale Miss Grand International Italy ha regalato una serata di pura magia, dove moda, musica e bellezza si sono fuse in un evento memorabile. L’appuntamento, ospitato presso la splendida cornice della piscina principale, ha visto sfilare numerose giovani Miss, dapprima in abiti casual e successivamente in costumi della linea Mare del prestigioso Miriam Tirinzoni Fashion Brand.

La passerella, collocata strategicamente sul bordo della piscina e concepita per sembrare galleggiante, ha creato un effetto visivo mozzafiato. Riflessi di luce danzavano sull’acqua cristallina, enfatizzando la fluidità e la grazia dei costumi. Parei e gonne in seta impreziosivano ogni capo, catturando l’attenzione degli spettatori e trasformando la sfilata in un’esperienza visiva indimenticabile.

Intrattenimento di Classe

Ad arricchire l’evento, la performance canora della celebre artista Laura Pizio, che ha deliziato il pubblico con la sua voce potente e melodiosa. Pizio, nota per la sua partecipazione alla trasmissione “Io Canto Generation” condotta da Gerry Scotti, ha portato un tocco di eleganza musicale che ha ulteriormente elevato la serata.

Tra gli ospiti illustri, il Caimano del Lario Leo Callone e la talentuosa regista Donatella Cervi hanno condiviso i successi del film “100 milioni di bracciate”, mentre Elena Varani ha incantato con una straordinaria interpretazione artistica. La madrina della serata, Mariangela Vanalli, vincitrice di numerosi concorsi di bellezza sia in Italia che all’estero, ha aggiunto un ulteriore tocco di glamour all’evento.

La Moda come Celebrativa del Made in Italy

Il culmine della serata è stata la sfilata in abiti Gran Soirè del Brand di Moda di Miriam Tirinzoni. La presenza di personalità di spicco, tra cui il Consigliere Regionale Giovanni Malachini e diversi sindaci della zona, ha sottolineato l’importanza dell’evento. L’evento ha celebrato la moda, la bellezza e il Made in Italy, mettendo in luce l’integrazione armoniosa tra gli eleganti abiti di Tirinzoni e le sofisticate abitazioni realizzate da Dario Roncelli, patron di Roncelli Costruzioni Srl. Le sue opere architettoniche, frutto della moderna ingegneria e del design sofisticato, si fondono con la cura dei dettagli e delle finiture artigianali bergamasche, creando un mix affascinante ed accattivante.

Miriam Tirinzoni: Un’Icona di Innovazione e Stile

Nativa della Valtellina, Miriam Tirinzoni incarna l’intraprendenza e la determinazione tipiche delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato una vasta esperienza manageriale, fondando MT CONSULTING SRL, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.

Tirinzoni ha consolidato il suo ruolo nel settore della moda, vestendo celebrità come Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 e Delia Duran per la trasmissione “Verissimo”. Nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un suo outfit per un evento di rilievo, mentre durante EXPO Dubai 2022, Tirinzoni ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021”. Inoltre, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma.

Un’Esperienza Sensoriale Completa

L’evento del Concorso di bellezza internazionale Miss Grand International Italy ha rappresentato una nuova forma di promozione commerciale, dove la moda diventa veicolo di valorizzazione del Made in Italy. Le creazioni di Miriam Tirinzoni, unite alla raffinatezza delle abitazioni di Roncelli, hanno offerto una celebrazione sensoriale del bello e dell’eleganza italiana.La serata si è conclusa con un sentito applauso del pubblico, riconfermando l’importanza della moda e della bellezza come pilastri del nostro patrimonio culturale e artistico.

Foto: Marco Spreafico

