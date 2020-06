Election Day, Casanova: “La Lega rafforza il suo impegno al Sud per riammagliare il Paese nel nome del buongoverno”

“Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra.

Come Lega al Sud abbiamo lottato per il rinnovamento, facendoci rappresentanti delle ragioni e della passione di tanti uomini e donne che vogliono riprogettare un futuro migliore dopo i disastri e fallimenti targati centrosinistra. Una battaglia che abbiamo portato avanti con lealtà, trasparenza e voglia di cambiare le cose, salvaguardando l’unità, che resta valore imprescindibile.

In ragione di ciò eravamo consapevoli del fatto che stare in una coalizione implica la necessità di raggiungere punti di equilibrio.

Sono lieto pertanto di annunciare che la Lega moltiplicherà e rafforzerà il suo coinvolgimento ed impegno nel Mezzogiorno d’Italia, dove si appresta a mettere a disposizione della coalizione idee, modalità di amministrare, uomini e donne capaci e appassionati, per riammagliare sempre più il Paese nel nome del buongoverno.

Non solo, perché i partiti tutti si sono impegnati a prestare grande attenzione al momento della compilazione delle liste a tutti i livelli: saranno di qualità sotto ogni aspetto.

Nelle prossime ore chiamerò ed incontrerò i candidati individuati al Sud, terra che mi onoro di rappresentare istituzionalmente e politicamente, per cominciare sin da subito a lavorare per i programmi di Governo nei quali la Lega avrà ruolo e peso importanti, avendo già ampiamente dimostrato di saper ben fare laddove sta amministrando.

E ora andiamo a vincere e a liberare il Sud”.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!