Elastic Heart, la storia di Nunzio arriva su Artes Tv

Un corto diventato celebre e che ha fatto il giro del mondo, dal titolo ” Elastic Heart”, ” Cuore Elastico” nato dalla penna del già noto sceneggiatore e regista Giuseppe Cossentino che vede protagonista, Nunzio Bellino, l’attore italiano, che sul grande schermo ha voluto proiettare la sua storia e la sua rara sindrome con la regia di Cossentino, già Oscar italiano del web. Bellino ha catturato l’attenzione di tutti i media nazionali e del mondo.

Attore e personaggio televisivo ospite anche di Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, diventato una personalità di spicco e simbolo contro ogni forma di bullismo e violenza.

Il lavoro filmico racconta la storia di Nunzio. La voce narrante dell’attrice Rachele Esposito ci accompagna in un viaggio interiore del protagonista, fatto di amore e di amicizia, di sensazioni, ma anche di sentimenti, in cui emerge il dolore per la perdita di una persona cara, la madre, e la delusione per la cattiveria e la falsità di un amico. Un progetto filmico che aiuta a comprendere meglio una tematica medica a molti sconosciuta.

Nel cast anche l’attore Luca Marano’ e l’attrice Giada dell’Aversana.

Il progetto sbarca finalmente in televisione su Artés tv, emittente televisiva in streaming con un pubblico già collaudato e internazionale e sotto testata giornalistica.

Il corto in prima visione è andato in onda venerdì 19 Febbraio 2021 , le prossime programmazioni sono sabato 20 febbraio 2021 alle ore 21.00 e alle 22.30 e poi domenica 21 Febbraio 2021 alle ore 13:30, 15:30, 19:30, 21:30 e 23.

Ecco dove collegarsi per vedere Elastic Heart in http://www.artestv.it/

