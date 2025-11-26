Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, super Dea in Champions League

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un’incredibile Atalanta s’impone in casa dell’Eintracht Francoforte per 0-3, tutti i gol segnati in 5 minuti nel secondo tempo dopo un primo tempo a secco di reti. Lookman, Ederson e De Ketelaere i marcatori, che regalano a Raffaele Palladino il primo successo europeo: la Dea sale al decimo posto in classifica, con 10 punti.

All’11’ si rende pericolosissimo Chaibi ma viene fermato da Carnesecchi. Due pali di seguito per la Dea, al 35′ con Lookman e dopo con Scamacca. Replicano i tedeschi con Gotze al 38′. Nella ripresa ci prova Lookman al 48′, Zetterer è reattivo e para, il contropiede dei tedeschi porta Burkardt alla porta bergamasca, ancora Carnesecchi salva in angolo. Altra occasione al 50′ per l’Atalanta con Ederson che lancia Scamacca, palla fuori. Il gol atalantino arriva al 60′ con Lookman, che finalmente trova la porta dopo un lancio al bacio di De Ketelaere. La Dea si sblocca e va in rete anche Ederson due minuti dopo su assist di Lookman. Quindi il terzo gol, firmato De Ketelaere, al 65′, dopo un lancio in area di Zappacosta: è Scamacca a cogliere l’occasione ma anche la traversa, il belga approfitta del rimbalzo e segna per il tris. Notte magica per i nerazzurri.

