Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in crescita’

“Eicma è una manifestazione importante sia perché rappresenta un comparto in crescita, anche quest’anno infatti abbiamo avuto un incremento di immatricolazioni, sia perché crediamo nelle fiere e abbiamo sempre investito molto su di esse. Stiamo cercando di coinvolgere il maggior numero di aziende possibile, anche le piccole e medie, attraverso dei bandi per favorire la partecipazione alle fiere, che sono una vetrina del Made in Italy e bacino di grande innovazione”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, in occasione della giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

