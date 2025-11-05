Eicma 2025: David Castera, ‘tutta la storia della Dakar è qui a ‘Desert Queens’’

0 minuto di lettura

“Siamo molto orgogliosi, come organizzazione della Dakar, di vedere tutte queste moto, è incredibile: tutta la storia della Dakar è qui. La Dakar festeggerà presto i suoi 50 anni, e in un certo senso è già un anniversario vedere tutte le moto che hanno fatto la storia”. Lo afferma David Castera, direttore della Dakar, all’inaugurazione della mostra ‘Desert Queens’, realizzata nell’ambito dell’82esima edizione di Eicma, l’esposizione evento che a Rho Fiera mette in mostra il meglio e le novità del mondo delle due ruote.

