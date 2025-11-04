Eicma 2025: Corsi (Yamaha Motor Italia), ‘celebriamo i 70 anni con colorazione ispirata a

0 minuto di lettura

Condividi

“Quest’anno Yamaha Motor Italia compie 70 anni, un bel traguardo. Nel 1955 lanciammo la prima moto, Yamaha YA-1, nel mondo del racing e oggi festeggiamo i 70 anni: li celebriamo con una colorazione, bianca e rossa, che si ispira al mondo delle competizioni”. È quanto affermato da Fabrizio Corsi, responsabile prodotti e comunicazioni di Yamaha Motor Italia, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.