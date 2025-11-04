Eicma 2025, Cianetti (Ducati Motor Holding): “100 anni di storia unica al mondo”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – “L’importanza di raggiungere il traguardo del centenario la fa comprendere il numero stesso. Si tratta di 100 anni incredibili, di una storia unica al mondo, che vede questa azienda partire da Borgo Panigale a Bologna, con i primi esperimenti nel mondo delle radio anche grazie all’influenza di Guglielmo Marconi sui fratelli Ducati, per poi iniziare dal 1946, con il Cucciolo, la carriera motociclistica di Ducati”. Lo spiega Patrizia Cianetti, direttrice marketing e comunicazione di Ducati Motor Holding, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

“E’ un grande piacere e onore poter essere qui ad Eicma 2025 con il marchio dei 100 anni, che racchiude il racconto di quest’azienda. Infatti, il numero 100 è scritto con lo stesso font con cui diamo il nome alle nostre moto e, soprattutto, è attraversato dalla curva, che è quella dello scudetto Ducati, un elemento così importante per tutti i motociclisti e per la stessa Ducati – spiega – Inoltre, ci sono gli anni 1926-2026 e il tricolore italiano, che sottolinea con quanto orgoglio e con quanta fierezza portiamo la bellezza, la meraviglia e il meglio del Made in Italy nel mondo motociclistico in giro per il mondo”.

“A Century Made of Seconds è il claim che abbiamo scelto perché rappresenta il dna sportivo dell’azienda e anche la cura, l’attenzione e il piacere che mettiamo in ogni momento, in ogni piccolo dettaglio e secondo, che ci rendono in qualche modo speciali. Questi 100 anni di storia sono fatti di secondi memorabili”, sottolinea. “Ad Eicma 2025 prende luogo la première mondiale del nuovo Monster, la V generazione della Naked di Borgo Panigale, un’icona che ha definito tutto il segmento. Per la prima volta è possibile ammirarla, salirci sopra e vederne le diverse varianti. Eicma è anche l’opportunità per vedere la Panigale R, la versione R fatta sulla VII generazione di Panigale, e la Multistrada Rally, anche lei presentata da poco, che fanno parte di una gamma oggi veramente ampia e sofisticata che Ducati propone per il 2026 a tutti gli appassionati”, conclude.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.