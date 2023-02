EGOInternational, Campania: in crescita l’export della Bufala DOP

Condividi

Aumentano il fatturato e l’export della mozzarella di bufala campana DOP: in otto anni la produzione è passata da 35 a 56 milioni di kg. È quanto emerge dall’ultima recensione del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala DOP (consultabile qui) che ha analizzato l’andamento della filiera locale dell’ultimo anno e identificato i principali mercati di sbocco internazionali del tipico prodotto campano.

Le vendite hanno portato il fatturato totale delle imprese locali ad oltre 530 milioni di euro, confermando il trend positivo degli ultimi quattro anni. Con una crescita pari al 26%, le vendite della Bufala DOP campana sono aumentate ad un ritmo più sostenuto rispetto agli altri formaggi DOP, che registrano infatti una variazione pari al +10%.

L’importanza della filiera lattiero casearia regionale è stata confermata anche dalle opinioni degli esperti, che evidenziano il suo importante contributo allo sviluppo dell’export campano. A riguardo EGO International (qui il sito), nota azienda di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese, identifica l’export dei distretti agro-alimentari tra i principali fattori di traino delle vendite all’estero dei prodotti della Regione. Le esportazioni locali, aggiunge EGOInternational nel suo blog, costituiscono il vero motore per lo sviluppo di tutto il Sud Italia: un territorio ricco di imprese votate all’export in grado di conquistare i principali mercati europei ed extra-UE.

Le performance positive riportate nella recensione mettono in luce l’importanza dei mercati esteri per lo sviluppo dei business locali: il 35% della produzione è diretto nei paesi oltreconfine, verso i quali si registra un aumento delle esportazioni pari al 9%.

La Francia è tra i principali mercati di sbocco della mozzarella di bufala DOP: copre circa il 33% dell’export totale, registrando una crescita del 23% rispetto al biennio precedente. I dati riportati nella recensione sembrano inoltre confermare le opinioni di EGO International sui principali mercati di riferimento delle esportazioni locali: la Francia, insieme alla Germania e al Regno unito, si classificano tra i più solidi partner commerciali per le aziende del territorio. Le opinioni degli esperti, infatti, mettono in luce la crescita delle vendite dirette in Germania, pari al 18,8% e analizzano le destinazioni su cui puntare nel futuro.

La recensione offre un’analisi dei paesi più promettenti verso cui orientare gli investimenti delle imprese locali: spicca il continente asiatico, con gli Emirati Arabi, il Giappone, la Cina e la Corea del Sud. Positive anche le opinioni sull’andamento del mercato interno, che individuano il Nord Ovest dell’Italia come il territorio in cui si acquista più mozzarella DOP. In merito alle destinazioni più interessanti verso cui orientare le vendite, EGOInternational identifica inoltre la Spagna, il Perù, la Polonia e l’Ungheria, mercati in cui promuovere con successo la qualità dei prodotti del territorio.

Il percorso di valorizzazione della filiera, a quanto emerge dalla recensione, evidenzia come le eccellenze agro-alimentari costituiscano il vero motore economico del Paese, in grado di portare ricchezza in tutto il territorio. Le imprese del comparto, ribadiscono le opinioni degli esperti, hanno mostrato una grande resilienza nonostante la complessità dell’attuale periodo storico: la diversificazione dei canali di vendita e i finanziamenti messi a disposizione dagli enti locali sono tra le principali leve di questo successo. Tra le principali modalità di vendita nei mercati stranieri, EGO International ritiene imprescindibile la presenza sul web, in grado di accorciare le distanze con i potenziali clienti esteri, consentendo inoltre alle pmi di competere con aziende più grandi e strutturate.

Le aziende della filiera hanno ora l’occasione di cogliere le opportunità offerte dal PNRR, con cui sarà possibile favorire una transizione sostenibile dell’attuale sistema produttivo e rafforzare la competitività delle imprese locali nei principali paesi internazionali.