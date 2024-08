Egitto, “turisti accoltellati a Taba”. Per media Israele “possibile attentato”

0 minuto di lettura

Turisti accoltellati in Egitto. "Diversi turisti sono coinvolti in un incidente a Taba", non lontano dal confine con Israele, "dove sono state accoltellate diverse persone", riporta il canale all news egiziano 'Al-Qahera', citando una fonte egiziana di "alto livello", senza riferire altri dettagli, neanche sulla nazionalità delle persone coinvolte. Poco dopo, l'emittente ridimensiona la vicenda e citando "testimoni oculari" afferma che "si tratta di una lite tra lavoratore di un albergo e 4 turisti" con un bilancio di 4 feriti, tra i quali tre arabo israeliani. Stando alla fonte "ci sono tre feriti fra i turisti" ed è "ferito anche il lavoratore" che versa in "condizioni molto gravi". Diversa la notizia riportata dal quotidiano israeliano Jerusalem Post che fa riferimento a un "possibile attentato": ci sarebbero 6 feriti mentre nell'area convergono polizia e forze di sicurezza. Su X compaiono video che documenterebbero l'episodio nella località turistica: alcuni filmati mostrano evidenti tracce di sangue nei pressi di un edificio e all'interno della hall di un albergo. —internazionale/[email protected] (Web Info)

