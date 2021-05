Efe Bal contro il Ddl Zan

Condividi

Efe Bal non vuole unirsi al coro di personalità dello spettacolo e della politica, che appoggiano il disegno di legge Zan.

“Prima di tutto viene la famiglia tradizionale”. Efe Bal ha 44 anni appena compiuti, un corpo mozzafiato, la patente di transessuale più nota (e ambita) d’Italia e una tessera della Lega in tasca.

Sulla pagina ufficiale di Efe bal a proposito del dll Zan.

Un follower Cuoricino semplice le chiede “Sapresti spiegare anche i motivi del tuo No…?”

“Semplice – risponde Efe Bal – sono in Italia da 21 anni, ho vissuto e vivo ancora bene senza avere problemi con la gente, non ho avuto il bisogno di una nuova legge (Legge Mancini) per vivere bene ma rispettare la gente. L’Italia e un paese meraviglioso e gli italiani sono persone eccezionali, se li rispetti non hai bisogno di una legge per poter vivere bene”.

