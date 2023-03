Educazione alla legalità a Caserta

Sottoscritto un protocollo tra prefettura e associazione “Democrazia nelle regole”

Di fronte ad una platea costituita anche studenti delle scuole superiori, il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha sottoscritto oggi un protocollo con l’associazione di promozione sociale “Democrazia nelle Regole”, rappresentata dal presidente, l’Avvocato dello Stato Giulio Bacosi, per organizzare azioni di sensibilizzazione e di educazione alla legalità e alla cittadinanza democratica, rivolte soprattutto ai giovani.

L’iniziativa, ospitata presso l’auditorium della Provincia di Caserta, segue il protocollo d’intesa nazionale tra la stessa associazione e il Ministero dell’Interno per lo sviluppo di progetti con le scuole e le Università.

Dopo la firma dell’accordo l’avv. Bacosi ha tenuto una lectio magistralis sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

«Se il baluardo della legalità sta nell’educazione, bisogna riconoscere che la comunità scolastica è il luogo privilegiato del processo per far crescere questa consapevolezza perché la legalità si forma in primo luogo sui banchi di scuola, rafforzando l’opera di attuazione dei valori costituzionali e la coesione sociale», ha commentato il prefetto, sottolineando che «ogni investimento nella cultura della legalità e ogni impegno in questo settore- con iniziative che vedono assieme studenti, professori, associazioni, Forze dell’ordine, Stato ed enti locali, è una risorsa per tutti noi, ci appartiene e ci rende una comunità più forte e più giusta».

All’evento hanno partecipato il presidente della Provincia di Caserta, rappresentanti delle amministrazioni locali e delle Forze di polizia, le rappresentanze dei licei Giannone, Manzoni, Diaz e dell’istituto Terra di Lavoro con una rappresentanza di studenti dei rispettivi istituti, positivamente coinvolti dal dibattito.