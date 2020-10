Edizioni MEA presenta “Pillole (di nutrizione) Napulitane”, il libro della dott.ssa nutrizionista Silvana Di Martino con la prefazione del dottor Paolo Ascierto

Condividi

Si può conciliare il sapore unico delle prelibatezze partenopee con l’attenzione per la linea? Sì, seguendo “‘e cunziglie da nutrizionista”. Edizioni MEA vi porta alla guida dei valori nutrizionali della gastronomia napoletana con “Pillole (di nutrizione) Napulitane” della dott.ssa Silvana Di Martino, nutrizionista esperta, giornalista scientifica e ideatrice di numerosi programmi televisivi e radiofonici interamente incentrati sulla divulgazione scientifica. Uno spassoso manuale culinario, costellato da divertenti citazioni in dialetto, grazie al quale potremo concederci qualche sfizio (o ‘sgarro’), senza per questo gravare sulla nostra linea.

A impreziosire il volume, la brillante prefazione del dottor Paolo Ascierto, luminare della medicina internazionale, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli. Fondamentale, lo ricordiamo, la sua azione di ricerca durante la prima fase della pandemia di Covid-19 che ha colpito il nostro Paese.

I consigli della dott.ssa Di Martino vi accompagneranno passo dopo passo: ad ogni giorno della settimana corrisponderà infatti un preciso calcolo nutrizionale, attentamente studiato in riferimento al metabolismo basale tipo dell’uomo e della donna, e considerando tutti gli apporti dei nutrienti giusti per completare la cosiddetta “torta” dei macro e micronutrienti necessari al nostro organismo.

A questo punto, non vi resta che seguire i consigli della nostra dottoressa: buon appetito!

