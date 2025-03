Editoria: Rubano (FI), “Con Barachini identita’ di vedute su stampa locale”

1 minuto di lettura

“Sono particolarmente soddisfatto di aver propiziato questo incontro storico tra l’editoria sannita e un esponente del Governo con delega all’Informazione e all’Editoria. Nella provincia di Benevento non vi è memoria di un confronto diretto di questa portata, e ritengo sia un segnale importante di attenzione verso un settore fondamentale per la nostra comunità. Le redazioni e i giornalisti locali svolgono un lavoro prezioso, spesso con grandi sacrifici, per garantire un’informazione capillare e di qualità sul territorio. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità concreta per esplorare nuovi percorsi di crescita e sviluppo, offrendo agli operatori del settore strumenti per affrontare le sfide future. Il mio dovere e il mio impegno, come parlamentare, è favorire la crescita e la rappresentanza del nostro territorio, creando occasioni di dialogo e confronto con le istituzioni. In questo senso, ringrazio il sottosegretario Alberto Barachini per la sua attenzione e mi trovo pienamente in sintonia con lui: vi è un’identità di vedute sulla necessità di sostenere l’informazione locale, e lo stesso sottosegretario ha espresso soddisfazione per la qualità del confronto avuto a Benevento. Continuerò a lavorare affinché il Sannio e le sue realtà editoriali possano avere il sostegno necessario per essere sempre più protagonisti nella vita dei cittadini e nel panorama informativo nazionale.” Lo ha detto il parlamentare di Forza Italia e Segretario provinciale di Benevento, Francesco Maria Rubano, al termine dell’incontro con Barachini nella sede del periodico la “Gazzetta di Benevento”

