Edilizia, Pulice (Cdp): “Aiutiamo amministrazioni a conoscere reale valore patrimonio immobiliare”

(Adnkronos) – “Ci stiamo occupando di supportare i territori, ossia la pubblica amministrazione locale e regionale, con attività di consulenza, affiancando il pubblico e offrendo conoscenza sul reale valore del patrimonio immobiliare”. Così Massimiliano Pulice, responsabile competence center rigenerazione urbana e infrastrutture di Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo al panel ‘La sfida della sostenibilità tra società, economia e ambiente’ dell’edizione 2025 di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. “In Italia abbiamo circa 320 milioni di metri quadri immobiliari da rigenerare, tra pubblici e privati, ma molti proprietari e gestori di asset non hanno la minima idea di che potenziale hanno i loro asset. La digitalizzazione – spiega Pulice – permette una pianificazione più attenta, una migliore comprensione del potenziale ma il tema chiave resta quello della conoscenza. Infine, per quel che riguarda la rigenerazione urbana” si devono attrarre “player e fondi che facciano anche investimenti a lungo termine, con exit strategy a 20-25 anni”, conclude. —[email protected] (Web Info)

