EDA Caserta, i moderati candidano Gino Pellegrino alla presidenza dell’Ente d’ambito rifiuti, assemblea di insediamento del nuovo consiglio convocata a Santa Maria C.V. Per il prossimo 31 marzo

Il sindaco di Parete sarà sostenuto dai consiglieri di maggioranza eletti lo scorso 16 marzo nelle liste di Ambiente al Centro, incertezza sulla scelta che opererà il Partito Democratico.

Il sindaco del Comune di Parete, Gino Pellegrino, è il candidato ufficiale de I Moderati alla presidente dell’Ente d’Ambito Rifiuti per la provincia di Caserta.

I consiglieri eletti la scorsa settimana nelle liste di Ambiente al Centro che hanno conquistato la maggioranza assoluta del rinnovato consiglio dell’EdA, sosterranno all’unanimità il primo cittadino paretano al vertice dell’Ente per la gestione della raccolta e degli impianti per i rifiuti in Terra di Lavoro.

La seduta di insediamento della neo eletta assemblea dell’EdA è stata convocata per il prossimo giovedì 31 marzo, allorquando sarà eletto anche il nuovo presidente, nella sala consiliare del Comune di Santa Maria C.V.

Pellegrino ha anche formalizzato la sua candidatura a Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente d’Ambito, forte della compattezza e dell’unità della maggioranza de I Moderati, il fronte politico ispirato dal consigliere regionale Giovanni Zannini (De Luca Presidente) e composto anche da Italia Viva, con l’assessore regionale Nicola Caputo ed il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, e da Noi di Centro, con il segretario regionale Luigi Bosco e la capogruppo in consiglio regionale Maria Luigia Iodice.

A distanza di una settimana dalla elezione a stragrande maggioranza del sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, a presidente dell’Abito distrettuale Caserta dell’EIC (Ente Idrico Campano), I Moderati sono pronti ad eleggere un altro loro rappresentante, il sindaco di Parete Pellegrino, al vertice dell’EdA Rifiuti della provincia di Caserta, per cui resta da capire se il PD anche in questo caso vorrà una nuova conta con il fronte zanniniano, o se convergerà su Pellegrino.