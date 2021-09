“Economia solidale, legalità, sviluppo sostenibile”, al Belvedere di San Leucio il convegno nazionale della fondazione sorella natura di Assisi

Condividi

Massimo Golino dà appuntamento a Caserta domenica 12 settembre, per un focus sul processo di transizione ecologica e sul programma Next Generation per la ripresa post-Covid-19, relatori il Capo di Gabinetto del Ministero della Transizione ecologica, il Procuratore Generale della Corte dei Conti, il Capo della comunicazione del Premier Draghi e docenti universitari.

L’avvocato Massimo Golino, vicepresidente vicario della Fondazione Sorella Natura, promuove a Caserta un dibattito sulla transizione ecologica con attori istituzionali, scienziati ed esperti italiani di primissimo piano.

Domenica 12 settembre, a partire dalle 9,30 al Belvedere di San Leucio si terrà un importantissimo convegno dal titolo “Economia solidale, legalità, sviluppo sostenibile”, al quale interverranno tutti gli attori impegnati nel delicatissimo processo che rappresenta il presupposto sul quale è nato il governo Draghi nonché il primo obiettivo fissato dall’Europa nell’ambito del programma Next Generation per la ripresa post-Covid-19.

Al tavolo dei relatori, con il professionista casertano, si alterneranno Roberto Cerreto, Capo di Gabinetto del Ministero della Transizione ecologica; il Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli nonché Teresa Dina Valentini della Divisione R&M di ENI Spa. Di assoluto prestigio anche la presenza delle Forze dell’ordine con il Generale dei carabinieri Francesco Benedetto.

Porteranno un importante contributo alla discussione lo scienziato Franco Cotana, figura di punta della Fondazione Sorella Natura, ordinario del dipartimento di Ingegneria presso l’università di Perugia, nonché tra i principali sostenitori e teorici dell’uso dell’idrogeno; Rinaldo Marinoni, docente al Master della Sostenibilità presso la LUMSA e già consulente Ansaldo e Fincantieri; Gianfranco Cavazzoni, già ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Perugia.

Invitate a moderare i lavori le giornaliste Paola Ansuini, Capo della comunicazione del Premier Mario Draghi, già con lui ai tempi di Bankitalia, e Maria Bertone, direttore di Cronache di Napoli e Cronache di Caserta

«Sorella Natura accompagnerà con tutti gli strumenti della Fondazione, il processo di transizione ecologica, perché siamo consapevoli della necessità che si avvii tale rivoluzione in tempi rapidi.

I cambiamenti climatici, l’inquinamento e la trasformazione che sta subendo il nostro ecosistema impongono risposte immediate rispetto alle quali la politica non può più tergiversare. Il presidente Draghi di questa cosa è assolutamente consapevole tanto è vero che ha assecondato questo percorso con l’istituzione di un apposito dicastero, dando un’accelerata ai percorsi istituzionali necessari per attuare tale cambiamento”, dichiara il vice presidente vicario della fondazione Sorella Natura, Golino.

loading...