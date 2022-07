Economia, Grassi (Tea Energia): basta populismo. Subito proposta economica qualificata che coinvolga innanzitutto i giovani

Condividi

“Basta sondaggi e populismo, l’Italia ha bisogno di scelte coraggiose e di persone qualificate per tornare a sperare”. Così Raimondo Grassi, presidente di TEA ENERGIA (società attiva nel campo delle energie rinnovabili) nel corso del convegno organizzato dalla Campus University ‘La tempesta perfetta e l’economia della speranza’. Grassi crede nella “svolta Green , nella conversione del debito e conservazione dell’ ambiente. Ma per imprimere un’ accelerazione a riforme che vadano in questa direzione è necessario fare sinergia e guardare al bene comune. Il futuro è da costruire con i giovani, che diventino protagonisti di un cambiamento di modelli di sviluppo”. E prosegue “siamo impauriti e fiaccati da oltre due anni di pandemia di sofferenze alle quali si aggiungono gli effetti nefasti di una pericolosa guerra nel cuore dell’ Europa. Malgrado ciò, il nostro Paese si è unito nell’emergenza e abbiamo avuto la conferma che gli italiani nei momenti critici sanno fare squadra, ma abbiamo altresì acquisito la consapevolezza della fragilità dell’ordine mondiale di fronte a un nemico invisibile come il Covid, e devastante come quello della guerra. Serve dunque una politica economica e sociale nuova e soprattutto qualificata per risolvere i problemi che affliggono l’Italia. Dobbiamo innanzitutto -sottolinea Grassi- affrontare le cose più urgenti per il Paese come la semplificazione burocratica che ci costa miliardi e paralizza gli investimenti. La politica deve ritrovare spazi di dialogo con i cittadini, aprire orizzonti ampi sui temi epocali. Per ridare fiducia, è necessario contribuire a riaccendere una proposta economica qualificata che sia fondante per una nuova Italia e che coinvolga soprattutto i giovani. Quindi -conclude- politiche complementari che riescano a far sinergia. Il mondo della politica e della finanza è importante che vadano di pari passo, auspichiamo che da oggi si susseguano una serie di tavole rotonde utili a dare risposte di speranza al nostro paese e un futuro ai nostri giovani”.