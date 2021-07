Economia circolare e business sostenibile: Ferrarelle SpA con il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai

Condividi

L’impresa italiana sarà Sustainability Partner e Platinum Sponsor del Commissariato per la partecipazione italiana all’Esposizione Universale

Roma, 21 luglio 2021

Ferrarelle SpA, storica impresa italiana e quarto player nel mercato delle acque minerali nel Paese, porterà la sua esperienza nell’economia circolare e nelle pratiche di business sostenibile a Expo 2020 Dubai, come Sustainability Partner e Platinum Sponsor del Padiglione Italia.

L’azienda – diventata società benefit all’inizio del 2021 – arricchirà il programma dell’Esposizione Universale con le sue pratiche di business sostenibile, dalla gestione virtuosa della risorsa idrica al riciclo della plastica: proprio il PET riciclato da Ferrarelle SpA nel suo stabilimento di Presenzano (CE), ricavato dalle bottiglie provenienti dalla raccolta differenziata, è stato tra i materiali utilizzati per la realizzazione dell’iconica riproduzione del David di Michelangelo presente nel Padiglione.

Il Saper Fare italiano sarà al centro delle attività del Padiglione del nostro Paese, il cui claim “La Bellezza unisce le Persone” celebra una sintesi di competenze, creatività, innovazione e sostenibilità: un concetto vicino alla filosofia di Ferrarelle, che condividerà i frutti del suo lungo cammino in questa direzione con i visitatori durante alcune delle settimane tematiche che animeranno l’Esposizione Universale.

“Siamo onorati di poter esportare la nostra esperienza nell’ambito della sostenibilità nel Padiglione Italia”, ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle SpA. “Creare momenti di scambio e confronto su questi temi è importantissimo perché si traduce in un arricchimento collettivo e in un circolo positivo di idee. La presenza di Ferrarelle SpA ad Expo Dubai sarà all’insegna di innovazione e tradizione, un binomio che rappresenta perfettamente il nostro modo di fare impresa in maniera responsabile all’interno del sistema-Paese Italia ”.

La sostenibilità per Ferrarelle SpA è un asset strategico da sempre trasversale alle sue scelte di business. L’azienda è stata la prima e tutt’ora unica realtà del settore del Food & Beverage in Italia ad essersi dotata, già nel 2018, di uno stabilimento per il riciclo e la produzione di PET riciclato che ogni anno può togliere dall’ambiente oltre 20.000 tonnellate di bottiglie provenienti dalla raccolta differenziata per trasformarle in R-PET pronto ad una nuova vita.

loading...