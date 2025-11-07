Ecomondo: Guida (Cial), ‘cittadini e filiera responsabili su transizione ecologica’

0 minuto di lettura

“L’Italia ha sempre più consapevolezza in tema di transizione ecologica: circa il 70% degli imballaggi in alluminio viene recuperato e avviato a riciclo ma, anche guardando ad gli altri materiali, vediamo che 3 imballaggi su 4 fanno lo stesso percorso virtuoso. C’è una forte sensibilizzazione e responsabilità da parte dei cittadini e di tutta la filiera. Siamo sulla buona strada”. A dirlo Francesco Guida, responsabile gestione materiali raccolta e riciclo del Consorzio Cial, in occasione di Ecomondo, l’evento annuale leader nei settori della Green and Circular Economy, in svolgimento presso la fiera a Rimini, dal 4 al 7 novembre 2025.

