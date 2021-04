Ecoballe, Question Time di Zinzi (Lega): “450 milioni impegnati e rifiuti stoccati in balle non rimossi, la Campania soffre ancora”

Condividi

Quanto è costato finora il piano di smaltimento delle ecoballe? Il capogruppo Lega Salvini Campania, Gianpiero Zinzi, lo ha chiesto oggi, nel corso del Question Time, al vice presidente e assessore regionale all’Ambiente Fulvio Bonavitacola.

“Fatti e numeri alla mano – spiega Zinzi – ci dicono che i rifiuti stoccati in balle sono ancora lì dove erano. Quello che non sapevamo era che fine avessero fatto i 450milioni di euro concessi dal Governo alla Regione Campania per la rimozione. Oggi la Giunta regionale ci dice che sono stati impegnati tutti e che per il governo regionale il tema ecoballe, dal punto di vista amministrativo, è finito. Quindi che il termine temporale del 2019, annunciato da De Luca e dall’allora premier Renzi come data conclusiva per liberare la Campania dai rifiuti stoccati, in realtà era riferito esclusivamente all’espletamento delle funzioni amministrative. Insomma al danno la beffa: oltre alle ecoballe i campani devono sopportare anche le balle di De Luca. A questo punto torneremo a chiedere conto alla Giunta sulla reale tempistica per la rimozione delle ecoballe, perché per noi liberare la Campania dai rifiuti è davvero una priorità”.

loading...