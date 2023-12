Ecoambiente SpA premiata a Milano, tra le 196 aziende italiane piu virtuose alla presenza di 700 ospiti e dei big dell’imprenditoria

Condividi

SALERNO. Sono state premiate ieri, lunedì 11 dicembre, a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, le 196 imprese più competitive d’Italia distinte per settori, insignite del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, dinanzi a un parterre di primo piano composto da imprenditori e manager che si sono suddivisi in due sessioni, per consentire l’ingresso ai circa 700 ospiti.

Tra queste c’è EcoAmbiente Salerno SpA, una società a totale capitale pubblico, controllata dall’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che rappresenta tutti i Comuni della Provincia di Salerno, oltre tre della Provincia di Avellino (Senerchia, Calabritto e Caposele), incaricata della gestione degli impianti pubblici di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ricadenti nel suddetto territorio.

La scelta di EcoAmbiente Salerno SpA ha contribuito a far conquistare anche alla Campania un importante primato, inserendosi tra le quattro regioni che vantano un numero di imprese premiate superiore rispetto alle altre, specie nella sfera delle pmi: Puglia (28), Campania (27), Lazio (24) e Lombardia (23).

A ritirare il premio a Milano saranno il presidente di EcoAmbiente SpA Vincenzo Petrosino e il membro del Cda Andrea Lembo.

“I requisiti che hanno portato alla scelta delle 196 imprese premiate erano la performance a livello gestionale, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità: tre elementi che, insieme alla valorizzazione delle professionalità e del capitale umano, da sempre costituiscono la mission di EcoAmbiente – commenta Petrosino – Ecco perché siamo particolarmente soddisfatti ed orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento che conferma la nostra posizione anche in ambito nazionale. La piena sinergia con EdA Salerno è costante ed i traguardi raggiunti sono il frutto di un percorso impegnativo, che ha portato a consolidare i nostri conti e a produrre utili a sei zero“.

“Questo riconoscimento – ha scritto in un messaggio rivolto ai premiati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – dà atto anche alla vostra capacità di perseguire gli obiettivi aziendali, mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria. Il vostro impegno, la vostra innovazione e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo al progresso e alla prosperità del Paese in un periodo caratterizzato dalla transizione ecologica e digitale. Sono certo – ha sottolineato il ministro – che la vostra esperienza può servire da ispirazione per la costruzione di una rete di imprese virtuose che, insieme, contribuiranno a guidare l’intero tessuto imprenditoriale attraverso le sfide e le opportunità di questa trasformazione fondamentale. Sono certo che, lavorando insieme, possiamo coltivare un ambiente imprenditoriale che promuova la crescita economica, la responsabilità sociale e la tutela dell’ambiente: questa – ha concluso Urso – è la sostenibilità che vogliamo e che incentiviamo anche con le misure del Governo“.

Il 53° evento è stato presentato dalla giornalista Maria Soave ed organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro che prossimamente uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore lunedì 29 gennaio, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group. Oltre ai partner dell’evento hanno portato i saluti il questore di Milano Giuseppe Petronzi e l’europarlamentare Carlo Fidanza.