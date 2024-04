0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Attesissima eclissi totale di sole, domani lunedì 8 aprile, in Texas. Ma come riuscire a vederla in diretta tv dall'Italia?

A seguirla in tempo reale sarà RaiNews24, che dalle 20.30 alle 21 sul canale All-News andrà in onda con uno speciale sull'evento astronomico dell'anno condotto in studio da Marco Dedola con il supporto dell’esperta dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Mariarita Murabito. L'inviato Andrea Bettini sarà in collegamento da Dallas, in Texas, dove la Luna oscurerà completamente il disco solare alle 20.40 italiane. Per quasi quattro minuti la metropoli americana piomberà nelle tenebre in pieno giorno, uno degli spettacoli naturali più affascinanti in assoluto. In Texas per l'occasione sono attesi milioni di turisti da tutto il mondo. L'eclissi totale di Sole negli Stati Uniti sarà seguita anche dal portale di informazione della Rai www.rainews.it, che proporrà una ricca serie di contenuti esclusivi. —[email protected] (Web Info)

