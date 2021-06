Ecco ‘Si me vuò bene ancora’ una storia d’amore girata a Capri

Condividi

E’ online il video di “Si me vuò bene ancora”, l’ultimo successo di Rosario Miraggio.

Il cantante, per il brano realizzato con Kekko D’Alessio e Fortunato Zampaglione, ha girato sull’isola di Capri con la bellissima attrice Raffaella Di Caprio. Di origini beneventane e’ stata proclamata la ‘più bella’ durante le finali di ‘Top model of the world Italy’.

Nelle riprese anche i giovanissimi Giovanni Testa e Federica Piezzo destinati a brillanti carriere.

Nelle scene una storia d’amore che sembra impossibile ma che, fra le barche dei pescatori, ed il lusso del porto, fra le luci e le meraviglie dell’isola, scoppia in tutta la sua gioia, semplicità e serenità.

La regia di Max Castelli, la direzione di produzione di Raffaele Veneruso.

