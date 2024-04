1 minuto di lettura

Parte in Campania, pronto a diffondersi nel Mezzogiorno e nell’intero Paese, l’iniziativa ‘Progetto Riformatore’.

La scelta dopo una riunione a Napoli alla presenza di diverse personalità in rappresentanza del mondo socialista riformista e socialdemocratico ma anche significative realtà del mondo associativo e dell’associazionismo cattolico. Realtà campane e rappresentative dell’intero Sud. Oggi fra gli altri rappresentanti del Psi, dei Socialdemocratici, degli Amici dell’Avanti, di Riformismo Oggi e di Mezzogiorno Federato di Claudio Signorile.

‘Progetto Riformatore’ è l’avvio di un percorso federativo che ha l’obiettivo di unire forze e movimenti che hanno comuni radici e valori. Nelle prossime settimane tappe concrete ed appuntamenti pubblici certificheranno l’avvio del progetto che, entro un anno, arriverà ad una nuova stagione congressuale.

Fin dalle elezioni europee ‘Progetto Riformatore’ sarà a sostegno della lista di scopo ‘Stati Uniti d’Europa’.

In Campania si è chiesto a Felice Iossa di coordinare e strutturare, allargandolo a singoli ed organizzazioni, il progetto.

“Abbiamo – ha sottolineato Iossa – avviato un progetto ambizioso ed importante. Abbiamo accelerato, in questi giorni, perché le elezioni europee rappresentano una occasione straordinaria per unire i socialisti. Sarà il primo passo per costruire una sinistra nuova e di stampo europeo”.

“Lavoriamo – ha aggiunto – per sostenere Enzo Maraio, attorno a lui si costruirà l’unità, e per costruire un grande patto federativo che sarà, nei prossimi anni, determinante nel centrosinistra italiano. È arrivato il tempo dei riformisti”.

