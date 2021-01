Ecco perché dovresti smettere di aggiungere lo zucchero nel caffè !

Condividi

Una tazza di caffè amaro permette al nostro corpo di bruciare grassi grazie alla caffeina che aiuta l’organismo a smaltire i lipidi ma attenzione: un eccesso di caffè può causare l’effetto opposto, soprattutto se il caffè è zuccherato. Infatti una tazzina di caffè amaro ha un contenuto calorico quasi nullo ma basta un cucchiaino di zucchero per arrivare a circa 20 Kcal. Questo valore non è elevato ma molte persone arrivano a prendere anche cinque o più caffè al giorno e spesso non limitandosi ad un solo cucchiaino di zucchero. Pensate solamente che 2 cucchiaini di zucchero al giorno sono circa due bicchieri colmi di zucchero al mese! Rappresentano quindi delle calorie fantasma, che non vediamo ma giornalmente introduciamo senza manco accorgercene e possono avere una notevole influenza a lungo andare sul nostro organismo.

Possiamo sbarazzarci dello zucchero nel caffè applicando alcuni trucchetti:

1.Un primo trucchetto è quello di sostituire lo zucchero con un dolcificante acalorico però bisogna fare attenzione alle dosi perché pur essendo senza calorie ad oggi ancora non sono noti completamente gli effetti a lungo termine di questi dolcificanti

2. Un secondo trucchetto è invece sostituire lo zucchero con un goccio di latte e anche qui attenzione alle dosi giornaliere per evitare un surplus calorico.

3. Un terzo trucchetto, il più infallibile è quello di ridurre progressivamente la quota di zucchero in modo da abituarci sempre più al sapore amaro. Vi assicuro che arriveremo ad in momento in cui non riusciremo più a gustarlo troppo dolce. Comincerete da oggi a smettere di aggiungere o quanto meno limitare lo zucchero nel caffè?

Dott.ssa Rossella Sorbino

