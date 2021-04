Ecco la mappa delle farmacia che somministreranno il vaccino anti-covid

Condividi

Federfarma di Napoli ha pubblicato una mappa interattiva di tutte le farmacie a Napoli che hanno aderito all’iniziativa. A Napoli sono circa 500 e in tutta la Campania 1.050

Ad essere somministrato sarà il vaccino Johnson & Johnson che arriva già in dosi singole con la propria siringa di inoculazione e non ha bisogno di particolari attenzioni per conservazione diverse da quelle di altri farmaci. Le dosi (184 mila) dovevano arrivare proprio in questi giorni in Italia , ma al momento la consegna è bloccata e si ritarda sicuramente l’inizio delle operazioni.

Ecco la mappa interattiva con tutte le farmacie: clicca qui

