Ecco ‘Infosfera’ per raccontare il potere della conoscenza e trasfomare le imprese

3 minuto di lettura

Condividi

Edoardo Imperiale, Ceo del Campannia DIH Rete Confindustria, presenta il nuovo numero della Rivista, Magazine Nazionale espressione della rete European Digital Innovation Hub, Pride “Il Potere della Conoscenza, l’evoluzione del capitale umano, è la traccia del nuovo numero di Infosfera”. Cosi Edoardo Imperiale, direttore di Infosfera e Amministratore Delegato del Campannia DIH Rete Confindustria, presenta il nuovo numero della Rivista, Magazine Nazionale espressione della rete European Digital Innovation Hub, Pride. Edita dal Campania DIH, è diretta dallo stesso Imperiale e sotto il coordinamento editoriale di Cristian Fuschetto.

Nelle prossime settimane, da Roma a Napoli e fino a Genova in programma diverse iniziative sul nuovo numero.

Nel nuovo numero, interviste a Sergio Dompè, Presidente Comitato Leonardo, Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador Smart City Windtre, Cesare Alemanni, saggista e giornalista scientifico, Felice Cimatti e Angela Maiello, epistemologi e filosofi del linguaggio, Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Arricchiscono il numero gli interventi di Martina Lasciaferri, direttrice del Fondo per la Repubblica Digitale, Antonio Perfetti, Consigliere delegato della Fondazione R&I, Agnese Casolaro e Salvio Capasso, ricercatori del Centro Studi e Ricerche SRM.

“Il digitale – scrive nell’editoriale Imperiale riprendendo le parole di Viktor Mayer-Schönberger, docente di Internet Governance and Regulation a Oxford – è un’innovazione che riguarda l’accesso alla conoscenza. Prima di intervenire sulla realtà, sulla organizzazione di processi di lavoro e forme di produzione, è infatti necessario avere un’idea di realtà. E questa idea non esiste a priori, come se vivessimo isolati in qualche landa “iperuranica”, ma è il frutto del contesto storico, sociale, materiale nel quale ci troviamo a vivere. Il digitale è oggi la porta attraverso la quale accediamo alla realtà. Cittadini, imprese, enti, istituzioni, operano e si organizzano in una infosfera sempre più indistinguibile da quella che chiamiamo: vita reale”.

“Al potere della conoscenza – spiega Imperiale nel numero che è possibile consultare sul sito del Campania Dih -Rete Confindustria – è dedicato questo numero. Sergio Dompè, Presidente Comitato Leonardo, ci aiuta a capire in che modo l’Intelligenza Artificiale può contribuire a un miglioramento della produttività delle imprese italiane; Martina Lasciaferri, direttrice del Fondo per la Repubblica Digitale, mette in evidenza come ‘agire sulle competenze è l’unica strada possibile se vogliamo che l’impatto della tecnologia sul lavoro non determini la cosiddetta disoccupazione tecnologica ma invece si traduca in un processo che Joseph Schumpeter chiamò “distruzione creativa’; Cesare Alemanni ci aiuta a comprendere la storia del ‘re invisibile’ il microchip, mentre Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador Smart City Windtre, illustra obiettivi e programmi della ‘Transformation Academy’ con cui, come Campania Edih Pride abbiamo definito una partnership, unendo le rispettive risorse e capacità, per avviare il progetto ‘Digital transformation for smart mobility’ dedicato alle realtà locali”.

Nell’ambito della rubrica ‘Discovering Edih’ è approfondito il lavoro dell’Edih “Dihnamic”, della regione francese della Nouvelle-Aquitaine.

Nel magazine un ulteriore spunto di riflessione ci è offerto dal contributo di due filosofi del linguaggio, Felice Cimatti e Angela Maiello, che ricorda Imperiale “offrono un dettagliato e trasversale scenario sulla nozione di digitale, mostrando come i modelli generativi del linguaggio facciano dei media dei “quasi” viventi, enti dotati di quasi autonoma, ormai, rispetto ai loro utilizzatori”.

Antonio Perfetti, Consigliere delegato della Fondazione R&I, mette in luce l’efficacia del “Report Integrato” applicato nelle organizzazioni impegnate nei settori del Knowledge Transfer e dell’Open Innovation.

Diversi, ancora, gli spunti di analisi ed approfondimenti.

“Da una recente Survey di Srm emerge – aggiunge Imperiale – come le imprese manifatturiere del Mezzogiorno destinano ad ambiti innovativi risorse superiori alla media nazionale, ne scrivono Agnense Casolaro e Salvio Capasso nel prezioso contributo di commento alla survey realizzata da SRM. Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ci illustra i megatrend dell’innovazione”.

Infine una panoramica sulla consegna degli attestati dell’EDIH PRIDE alle aziende che hanno beneficiato del servizio di Assessment alle quali è stato consegnato il progetto di Trasformazione Digitale.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.