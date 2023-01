Ecco il video di “Reflexo” di Angela Davis Loconte

Esce oggi, mercoledì 11 gennaio, il videoclip ufficiale di “Reflexo”, il nuovo singolo di Angela Davis Loconte pubblicato alla fine del 2022, che ha confermato la grazia e la maturità artistica della raffinata artista pugliese. Il video, che vede la regia di Gianni Colonna, raccoglie una ricca collezione di riprese realizzate in barca dopo un concerto, tra vivaci riverberi di luce e i colori energici di un tramonto che già custodisce la potenza del giorno a venire. “Mi trovavo in una situazione di un post concerto: eravamo in barca per salutare l’alba. Era una situazione di festa, tutti si divertivano. Ho guardato il riflesso del sole sull’acqua e ho pensato di fare e farmi delle riprese perché all’improvviso tutto quello che stavo vivendo coincideva con la mia canzone. Altre immagini ho voluto girarle al tramonto. Così ho avuto tutto: i bagliori del sole riflesso sull’acqua che rapivano lo sguardo, gli zampilli della barca in viaggio, il vento del cambiamento affrontato col sorriso, la festa della vita nell’alba e nel tramonto. Ho portato tutte le riprese a Gianni Colonna, che ha curato quello che avevo da offrire con grande maestria, realizzando il videoclip”. Link al videoclip di “Reflexo”: https://youtu.be/ds1a1w0Eapo Regia: Gianni Colonna with: Damiana Ardito, Nicole Gervasio, Luciano Pischetola, Gioacchino Lisanti. Thanks to Lido Playa Margarita. Chitarra classica: Jacopo Barbato Basso elettrico: Matteo Pezzolet Percussioni: Simone Martino Piano Rhodes: Antonio Simone Electric Piano: Pietro Loconte Trombone: Luciano Pischetola Recording: FAKE STUDIO – Roma SOUNDRIVER studio – Roma

Mix and Mastering: FAKE STUDIO – Emiliano Esposti Distribuzione: iMusician Digital curata da Anna Dirella Reflexo è un brano in perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e melodie contemporanee, dedicato ai pensieri che ci trascinano altrove quando cerchiamo di intraprendere un nuovo cammino. Nel presente, quello che siamo e quello che avremmo voluto essere sono solo riflessi, piccoli bagliori che ci accecano se non teniamo fortemente a mente cosa desideriamo. E se la vita è una grande festa, non dobbiamo far altro che lasciarci andare, sorridendo ai ricordi e rimanendo in contatto con la nostra essenza. Già voce e autrice di diverse formazioni, Angela Davis Loconte è un’autrice ricercata ed elegante. Con Reflexo traduce in italiano e portoghese alcune intime riflessioni e il suo intenso amore per la musica brasiliana, il jazz e la bossanova, nonché una sensibilità sicuramente fuori dal comune. Il singolo, realizzato tra Roma e Parigi, vede la collaborazione artistica di Mikelangelo Loconte, Pietro Loconte e Alessio Bonomo, con cui l’artista ha già collaborato in passato, realizzando concerti e spettacoli. ANGELA DAVIS LOCONTE | BIOGRAFIA Cantautrice eclettica e interprete, il suo percorso musicale è costellato di numerose esperienze e collaborazioni: la prima importante in qualità di autrice e interprete per l’album “Rèv” di Gianluca Giannasso, prodotto da Lele Battista. Ha lavorato e lavora tuttora al fianco di Levriero, Violet Anatomy, Il Figlio di Margaret, Alberto Camporeale, Gianni Colonna e, a Parigi, con i fratelli Mikelangelo Loconte e Pietro Loconte. Intensa e varia la sua attività “live”. Ha suonato con E.A.R. project, i Buskaglia e attualmente è voce della Black Davis Band. La sua attività artistica in campo musicale si alterna al lavoro in campo pedagogico.È insegnante di scuola primaria ed esperta di teatro per ragazzi in qualità di formatrice, è inoltre autrice e regista di spettacoli teatrali. Da diversi anni promuove un metodo di insegnamento per la scuola primaria improntato sull’improvvisazione teatrale e musicale. Nel 2013 collabora alla seconda edizione della web serie “Mafia University” Ideata e diretta da Gianluca Giardi con la collaborazione di Peppe Coco, produzione: Medialab. Nel 2014 è Direttore Artistico, settore musica, del Festival Internazionale “Kino Kabaret Roma”.Nel novembre 2015 mette in scena, in qualità di autrice, narratrice e interprete: “A spasso per le vie di New Orleans”. Accompagnata dalla D.B.Band di Luciano Pischetola, lo spettacolo ripercorre i passi fondamentali del genere Dixie. Sempre nel 2015, collabora con il cantautore Alessio Bonomo allo spettacolo “Incontri ai confini di un’Era”, andato in scena al Teatro Parioli di Roma, con la partecipazione di diversi artisti di spicco, come Neri Marcorè, Alessandro Haber, Pilar, Ferruccio Spinetti, Fausto Mesolella, Momo. Nel giugno 2016 partecipa, in qualità di attrice e cantante, alla web serie di Fantascienza (pluripremiata a livello mondiale) “Progetto M”, regia di Michele Pinto, ottenendo la candidatura ai WEB Awards di Roma come miglior attrice non protagonista. Nel febbraio 2018 collabora nuovamente con Alessio Bonomo, partecipando, insieme agli artisti Tony Canto, Antoine Riuz, Antonio Ragosta, Francesco Arpino e Gerardo Casiello, alla serata di presentazione del progetto discografico “La musica non esiste”. Nell’aprile 2018 e nel maggio 2019 partecipa alla III e IV edizione della manifestazione “Insieme si può, in armonia” in al Teatro Mercadante di Cerignola, con la partecipazione tra i tanti artisti, di Noemie Garcia, Savino Zaba, Leonardo Colucci, Piero Monterisi, Mikelangelo Loconte. Attualmente è impegnata tra Roma e Parigi nella produzione del suo primo progetto discografico, progetto che si avvale della collaborazione artistica di Alessio Bonomo, Mikelangelo e Pietro Loconte, Ferruccio Spinetti, Francesco Arpino e diversi musicisti di fama nazionale e internazionale. https://www.instagram.com/angelaloconte/ https://www.facebook.com/AngelaDavisLoconte