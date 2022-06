Ecco i risultati dei singoli referendum: niente quorum ma i risultati ufficiali premiano il Sì

Condividi

Fallisce l’obiettivo del quorum per le consultazioni su legge Severino, misure cautelari, separazione delle carriere, valutazioni dei magistrati e candidature per il Csm.

Nella giornata di domenica 12 giugno i referendum sulla giustizia, sui quali i cittadini italiani erano stati chiamati a esprimersi, non hanno raggiunto il quorum, fermandosi mediamente a un’affluenza di poco inferiore al 21%, la più bassa di sempre: niente da fare, dunque, per i cinque quesiti referendari, che per essere validi avrebbero dovuto raggiungere ciascuno una partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto di voto, e che invece alla luce dei risultati non modificheranno le norme che puntavano ad abrogare.