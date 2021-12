Ecco CPMC, la Rivista della Stazione Sperimentale che racconta le innovazioni tecnologiche ed il futuro della Pelle

Condividi

È pronto il nuovo numero di CPMC che si sviluppa sul Focus ‘Ricerca ed Innovazione per il futuro della pelle’, e con sottotitolo ‘Soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di nuovi prodotti circolari e sostenibili’, un tema di straordinaria attualità”. Così il Direttore della SSIP, Edoardo Imperiale, la struttura ha il suo headquarter nel comprensorio Olivetti di Pozzuoli, annuncia la nuova uscita.

Il magazine ufficiale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie Concianti entra nel suo novantanovesimo anno di vita, la prima pubblicazione infatti a Torino nell’agosto del 1923 come: “Bollettino ufficiale della Regia Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti”.

“Teniamo insieme – dice Imperiale – traduzione ed innovazione. Il Focus di questa uscita vede esprimersi i protagonisti della filiera, i nostri soci, le eccellenze, i veri attori della Ricerca e della Innovazione. Chi è sul campo, insomma, tutti i giorni”.

Per Imperiale “è fondamentale il contributo delle Camere di Commercio di Napoli, di Pisa e Vicenza. E ‘sempre di merito, mai pura forma, è sempre una concreta occasione per fare bilanci ed indicare la rotta. Siamo all’avanguardia perché i soci ci credono e danno apporti preziosi”.

Per il Presidente Balducci “L’impegno della SSIP nel promuovere azioni che aumentino il livello di cultura scientifica degli operatori di settore, attraverso attività di formazione e divulgazione scientifica, è attività costante. Le azioni si muovono in direzione delle imprese e del mondo della formazione. Il nostro magazine è in questa direzione”.

“CPMC è uno spazio – aggiunge – per confrontarsi su nuove soluzioni, per costruire risposte più moderne, per risolvere problemi piccoli e grandi, per costruire opportunità”.

Nel numero gli interventi, fra gli altri, di Gilberto Dialuce, presidente ENEA, di Fulvia Bacchi direttore UNIC, di Fabrizio Nuti Presidente UNIC, di Luigi Nicolais consigliere scientifico SSIP, di Valter Tamburini Commissario della Camera di Commercio di Pisa, e naturalmente di Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio di Napoli.

Il link alla Rivista https://ssip.it/magazine-cpmc/