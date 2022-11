Ebano cresce sempre di più e acquisisce nuove competenze: Marco Sarzi Amadé è il nuovo CFO

Condividi

Ebano Spa continua la sua crescita. Forte del suo +13% registrato nel 2021, il Gruppo guidato da Carlo Robiglio prosegue nello sviluppo del suo piano strategico, arricchendosi sempre più di professionisti di alto profilo e grande esperienza. A entrare in squadra ora è Marco Sarzi Amadé, nominato nuovo CFO-Chief Financial Officer.

Dopo gli inizi in Medtronic come Sales Analyst e una lunga esperienza nel gruppo francese Mersen come responsabile finanziario italiano e poi della parte svizzera, con alle spalle un Mba conseguito presso il Politecnico di Milano, Marco Sarzi approda in Ebano andando a ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer, consolidando il percorso di rafforzamento delle competenze in atto nel Gruppo.

Negli ultimi mesi Ebano ha scelto di investire fortemente sulla propria trasformazione, lanciando un nuovo corso della sua storia trentennale e acquisendo nuove figure strategiche: Sebastiano Caccialanza, Direttore Marketing, con una consolidata esperienza in Mondadori, Corriere della Sera e Rizzoli; Nicola Caramaschi, Vice Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di Ebano dopo una lunga presenza in Autogrill; Mario Gallieni, nuovo Digital Transformation & ICT Director.

“In Ebano stiamo proseguendo a ritmi sostenuti verso il potenziamento e il rafforzamento delle competenze e delle professionalità, puntando su skill consolidate e anche nuove e sulle persone come valore in sé” sottolinea il Presidente di Ebano Carlo Robiglio. “Persone e responsabilità, assieme a sostenibilità, territorio e internazionalizzazione, sono i punti cardine che continuano a ispirare, sempre di più, il nostro lavoro. Valori che ci vengono riconosciuti ogni giorno: non da ultimo da Deloitte, che ci ha inserito tra le 26 aziende italiane ‘Gold’ avendo vinto per il quarto anno consecutivo il Premio di Best Managed Company”.

Ebano ha scelto di focalizzarsi sull’innovazione e sullo sviluppo delle competenze, forte dello spirito imprenditoriale che da sempre caratterizza il Gruppo. “In particolare, grazie a Carlo Robiglio, la cui attitudine al cambiamento e all’innovazione permea tutta l’azienda. Questi, insieme alla sostenibilità e a una forte attenzione alle persone, sono i valori in cui credo e che ho trovato ben radicati qui” dichiara Marco Sarzi. “Una società estremamente dinamica, attenta alle persone, alla sostenibilità e ai trend del mercato, che punta a continuare il proprio sviluppo sia nei mercati in cui è già presente sia ad espandersi in nuovi e innovativi, spingendo sull’internazionalizzazione”.

Obiettivo di Ebano e del nuovo CFO Sarzi è continuare a far crescere le aziende che già fanno parte di Ebano e consolidare il processo di integrazione delle nuove società appena acquisite, come Gruppo Pragma.

Non solo: Ebano sta lavorando anche ad attività di scouting di altre società, per rinforzare ulteriormente la sua presenza nei mercati che ha individuato come strategici.

“Stiamo guardando con interesse a startup innovative che si trovano nelle loro prime fasi di vita, con una forte carica di innovazione e di spirito imprenditoriale, e anche a società già consolidate sul mercato” spiega Sarzi. “E quando scegliamo, lo facciamo sempre con una regola: prima di dire sì a una tecnologia o a un prodotto, valutiamo e scegliamo con cura le persone, che sono e rimarranno al centro del nostro ecosistema”.

Ebano Spa

Ebano Spa, con sede principale a Novara e altre sedi delle società partecipate nel resto del Piemonte, in Emilia-Romagna e Campania, opera in settori complementari tra loro: dalla formazione a distanza all’editoria, dalla comunicazione al marketing, dall’e-commerce al digital marketing.

Ebano si articola in 9 società, più di 250 tra dipendenti e collaboratori. Il fatturato aggregato nel 2021 supera i 20 milioni di euro, registrando un +13% rispetto al 2020, e gli utenti, per il solo business della formazione, sono circa 5mila ogni anno.

Altre società operano in ambito comunicazione, business intelligence, direct marketing e in iniziative legate a startup innovative rivolte al mondo della sharing economy, con particolare attenzione al digital marketing.

Ebano ha ottenuto negli anni diversi riconoscimenti e certificazioni, tra cui il Best Managed Companies Award promosso da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane d’impresa, ottenuto quest’anno per la quarta volta consecutiva.