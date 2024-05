4 minuto di lettura

“Voi non mi capite!”

un progetto per famiglie e insegnanti

per gestire le emozioni e la rabbia dei ragazzi

Tra gli appuntamenti, domenica 12 maggio (h 16.45, Lab. Scienza)

Gruppo Pragma e Interlinea presentano il laboratorio

“Riciclando storie. Giochi creativi a impatto zero” a partire dal libro di Elve Forti de Hieronymis

Ebano è tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino 2024. In occasione dell’edizione numero 36 del più grande evento italiano dedicato ai libri, Ebano Spa, holding guidata da Carlo Robiglio, invita genitori, insegnanti ed educatori a conoscere il suo progetto “Voi non mi capite!”, nato dalla collaborazione tra due delle società del Gruppo, Interlinea e Gruppo Pragma. è tra i protagonisti del. In occasione dell’edizione numero 36 del più grande evento italiano dedicato ai libri, Ebano Spa, holding guidata da, invita genitori, insegnanti ed educatori a conoscere il suo progetto “Voi non mi capite!”, nato dalla collaborazione tra due delle società del Gruppo,

L’iniziativa tratta in particolare il tema della rabbia negli adolescenti e ha l’obiettivo di aiutare gli adulti a comprendere le emozioni, anche più contrastanti, dei ragazzi. A partire da 5 competenze relazionali fondamentali – Comunicazione efficace, Creatività e visione, Forza di volontà e perseveranza, Coraggio e iniziativa, Resilienza e controllo emotivo – Gruppo Pragma ha sviluppato una serie di attività di coaching grazie alla sua piattaforma i-Dive Teens, mentre Interlinea ha selezionato alcuni volumi sul tema per approfondire e riflettere.

I-Dive Teens di Gruppo Pragma: un kit per affrontare la rabbia nei ragazzi

Gruppo Pragma è la società di Ebano Spa leader nel corporate digital learning e nel coaching: si occupa di e-learning, contenuti multimediali, programmi di sviluppo integrati e facilitazione digitale per lo sviluppo professionale delle persone. Fondata da Maria Rita Fiasco e guidata dalla CEO Oriana Cok, con sede a Trieste, dove ha avviato il laboratorio di innovazione dedicato agli sviluppi del digital knowledge management e dell’Intelligenza artificiale all’interno di Area Science Park, Gruppo Pragma si è sviluppato sempre di più fino alla creazione di I-Dive, la prima piattaforma di e-coaching in Italia. è la società di Ebano Spaleader nele nel: si occupa di e-learning, contenuti multimediali, programmi di sviluppo integrati e facilitazione digitale per lo sviluppo professionale delle persone. Fondata dae guidata dalla CEO, con sede a Trieste, dove ha avviato il laboratorio di innovazione dedicato agli sviluppi del digital knowledge management e dell’Intelligenza artificiale all’interno di Area Science Park, Gruppo Pragma si è sviluppato sempre di più fino alla creazione di, la prima piattaforma di e-coaching in Italia.

Da qui è nata anche I-Dive Teens, piattaforma di e-coaching pensata per migliorare le competenze sul tema della conflittualità e della rabbia negli adolescenti. Con 20 azioni di allenamento personalizzabili, I-Dive Teens offre un kit completo di libri e e-coaching per affrontare le sfide della crescita personale e dell’apprendimento. Gli esercizi, i video, le riflessioni e le attività interattive all’interno della piattaforma aiutano gli adolescenti a sviluppare capacità essenziali per navigare nel mondo di oggi.

5 libri di Interlinea per capire

Interlinea , storica casa editrice di Ebano guidata da Roberto Cicala, ha selezionato sul tema delle emozioni e del conflitto 5 libri pubblicati nel corso degli anni: , storica casa editrice di Ebano guidata da, ha selezionato sul tema delle emozioni e del conflittopubblicati nel corso degli anni:

“Scrivere per emozioni” – Filippo Mittino

“Apro l’anima e gli occhi” – Eugenio Borgna

“Leggero leggerò” – Antonio Ferrara

“Sbocciati a scuola” – Alessandra Anceschi

“Il miraggio dei social” (o “Lo stupore”) – Silvano Petrosino

Il laboratorio “Riciclando storie. Giochi creativi a impatto zero” a partire dal libro di Elve Forti de Hieronymis

Nell’ambito del progetto dedicato ai ragazzi, per il Salone del Libro di Torino Interlinea e Gruppo Pragma hanno anche ideato uno speciale percorso per i più piccoli a partire dalla nuova edizione del libro “Così per gioco… e per riciclo” di Elve Forti de Hieronymis, amica del grande Bruno Munari e segreta ispiratrice del celebre programma Disney “Art Attack” di Giovanni Muciaccia.

Domenica 12 maggio (ore 16.45, Lab. Scienza) i bambini saranno protagonisti del laboratorio “Riciclando storie. Giochi creativi a impatto zero” con Alessandra Alva. I piccoli costruiranno con le loro mani uno dei giochi presenti nel libro, grazie a semplici materiali domestici di recupero.

Pubblicato nella collana Le Rane di Interlinea e digitalizzato da Gruppo Pragma, il volume è un progetto sostenibile di lettura e gioco, a partire dal riciclo. Sostenibile per tutti, perché è un libro “aumentato”, realizzato con la collaborazione di Gruppo Pragma e Laboratorio di editoria dell’Università Cattolica di Milano. E sostenibile per l’ambiente, perché creato su una speciale carta ecologica ricavata dalle alghe.

Così per gioco, si possono fare tanti giochi e lavoretti in casa e a scuola, quando si è stanchi di studiare o fare altro, quando fuori piove e al chiuso ci si annoia. Utilizzando carta, stagnola, vassoietti di cartoncino o polistirolo, bottiglie di plastica, piatti e bicchieri di carta, tappi di sughero e molti altri materiali di recupero si possono inventare giocattoli e tanto altro. Il libro è una guida illustrata e pratica con tante idee per i bambini e per gli adulti, che diventa interattiva grazie a un link a una piattaforma fruibile da smartphone e pc, con materiali extra e giochi sul tema del riciclo.

Ebano S.p.A.

Ebano S.p.A., società Benefit, è una holding fondata nel 1991 da Carlo Robiglio, imprenditore e CEO del gruppo. Ad oggi conta 12 società partecipate, 6 sedi operative in Italia e oltre 120 tra dipendenti e collaboratori. Ebano opera a livello nazionale nei settori dell’editoria e della formazione per il mercato B2C e B2B, dove propone soluzioni innovative per l’e-learning e l’e-coaching. Ebano è anche attiva nell’offerta di servizi digitali per il mondo pet care e nello sviluppo di progetti digitali in ambito marketing e comunicazione.

