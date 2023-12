EAV – Servizi ferroviari nelle festività natalizie – 24, 25, 26, 31 dicembre 2023 e primo gennaio 2024

Condividi

Nei giorni 24 e 31 dicembre (al momento) è previsto che la circolazione ferroviaria terminerà alle ore 20:00, mentre quella degli autobus si fermerà con le ultime partenze dai capolinea alle 17:30 circa.

Nella giornata di Natale, 25 dicembre, ed il primo gennaio 2024, la circolazione sulla linea ferroviaria Napoli – Sorrento e sulla linea Cumana, proseguirà fino al normale orario di fine servizio con una sospensione pomeridiana dalle 14 alle 16. Su tutte le altre linee ferroviarie ed automobilistiche il servizio terminerà alle ore 14:00.

Il 26 dicembre tutti i servizi inizieranno a partire dalle ore 7:00 circa e proseguiranno fino all’orario di fine servizio ordinario.

Sul sito eavsrl.it alla pagina https://www.eavsrl.it/web/node/507219 è possibile consultare il programma dettagliato per ogni giorno delle prossime festività, con l’indicazione degli orari delle prime e ultime partenze, sia per i servizi ferroviari che per quelli autobus.

Ricordiamo che anche nei giorni delle festività natalizie sono attivi il servizio informazione al numero verde 800211388 e la chat della pagina facebook https://www.facebook.com/paginaeav/ .