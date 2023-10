EAV – record Campania Express – 200 mila passeggeri e 3 milioni di incassi – oltre 2 milioni di turisti per Pompei / Sorrento con servizio Ordinario

Condividi

Importante affermazione del treno “Campania Express” che conduce da Napoli a Pompei e Sorrento con servizio turistico: in questo 2023 riprende e supera i risultati degli anni antecedenti a quelli della pandemia. Quest’anno, sino a questo momento, sono di circa 190.000 i turisti che hanno scelto di raggiungere le mete archeologiche e della penisola sorrentina con il treno speciale di EAV. Facile prevedere che arriveremo ben oltre la soglia dei200.000passeggeri entro la fine dell’anno. Gli incassi registrati sinora superano di oltre il 200% quelli del 2019 arrivando a superare i3.000.000di euro. Il prezzo è aumentato quest’anno a 15 euro ma all’aumento del prezzo è corrisposto anche l’incremento della domanda.

Oltre al rinnovato accordo con Trenitalia, significativo il contributo del nuovo partner commerciale Distribusion, uno dei maggiori broker europei, che con la sua piattaforma mette in rete e collega i diversi vettori con i più importati tour operator e rivenditori internazionali, proponendo così l’offerta del Campania Express oltre i confini nazionali.

Naturalmente il treno per Sorrento è garantito, pur con tutti i suoi strutturali problemi, anche dal servizio ordinario, con biglietto del costo di 4,60 euro. Le stime parlano quest’anno di oltre 15 mila passeggeri al giorno sulla linea per Sorrento, per oltre 5 milioni di passeggeri. Di questi 5 milioni di passeggeri i turisti, prevalentemente diretti a Pompei e Sorrento, sono oltre 2 milioni.