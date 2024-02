Condividi

La realizzazione dei treni della vesuviana in costruzione presso lo stabilimento Stadler di Valencia prosegue. Non si tratta quindi di sogni ma di realtà come si evince dalle foto.

I ritardi della consegna ed i tempi per l’immissione in servizio sono indipendenti dalla volontà di EAV ma si affrontano con la dovuta determinazione. Stadler prevede la consegna materiale del primo treno a Napoli per Ottobre, cui seguiranno le prove e gli adempimenti ANSFISA