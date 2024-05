1 minuto di lettura

Condividi

Gli episodi di aggressione che negli ultimi anni sempre più spesso coinvolgono operatori del trasporto pubblico, hanno spinto EAV ad avviare una riflessione tra e con i dipendenti per tentare di dotare i dipendenti stessi, per quanto possibile, di alcuni strumenti utili a fronteggiare le situazioni di criticità.

Oggi è partito il primo corso formativo da sviluppare nel triennio 2024-2026 e che dovrebbe coinvolgere oltre duemila operatori esposti in prima linea (personale viaggiante gomma e ferro, controllori, addetti all’informazione e alla biglietteria, ecc.). Sono 12 le prime edizioni programmate fino a metà giugno con aule eterogenee di circa 12 persone.

Il percorso formativo è tenuto da esperti in People Empowerment ed Intelligenza emotiva attraverso la metafora del teatro ed ha lo scopo di creare consapevolezza e aggregazione tra le persone: permetterà loro di sviluppare lo spirito di squadra e di collaborazione, migliorare l’ascolto empatico come leva strategica di gestione della comunicazione e imparare a gestire lo stress da lavoro, scoprendo le opportunità che possono presentarsi dal confronto e dalla condivisione di pensieri.

L’ approccio metodologico della “metafora del teatro” fa sì che questo sia un percorso fatto di giochi ed esercizi sugli aspetti legati alla capacità relazionale, dove gli “attori”, ossia i partecipanti, interpretano una scena simulando un conflitto realmente accaduto.

“Cerchiamo di essere vicini ai colleghi che giorno dopo giorno garantiscono il servizio anche in situazioni molto difficili – commenta il Presidente di EAV Umberto De Gregorio -; “naturalmente sappiamo bene che si tratta soltanto di tentativi per cercare di individuare, prevenire e disinnescare situazioni potenzialmente atte a degenerare in violenza; il tema è complesso, la sicurezza va garantita con risorse e uomini e non spetta soltanto all’azienda ma alle forze dell’ordine, con le quali vi è una continua e proficua collaborazione; questo corso ha soltanto lo scopo di diffondere la cultura e richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza”.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.