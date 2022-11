EAV – Parte “Dedalo”, il bus dei Campi Flegrei

Condividi

E’ partito ieri in via sperimentale “Dedalo” il bus gratuito nel periodo da oggi sino al 15 Gennaio per collegare i siti

archeologici e monumentali dei campi flegrei, una collaborazione tra SCABEC ed EAV con la Regione Campania nell’ambito delle attività di Procida Capitale della Cultura.

Due navette circolari si incroceranno sul porto di Baia e collegheranno Pozzuoli, Cuma e Bacoli.