EAV – Nuove linee e nuove assunzioni

Oggi hanno circolato come previsto gli autobus sulle linee ex CTP – dopo la recente assunzione in EAV e AIR dei 430

lavoratori provenienti dall’azienda fallita. Ancora pochi utenti sui bus, occorre far circolare la notizia che i bus passano e non un giorno si ed uno no.



Nella stessa giornata EAV formalizza l’assunzione di altri15 capitrenoe 9 operatori di esercizio. Tra i 24 neoassunti 6 donne, pari al 25% del totale. Dato migliore dell’attuale 15% della consistenza in organico, ma ancora lontano

dall’obiettivo che EAV si prefigge in termini di rappresentanza femminile. Tra i nuovi assunti tre giovani capitreno ventunenni e poi tre lavoratori provenienti dalle ferrovie Trenord

che tornano quindi a lavorare nella loro città