Eav, Nappi “treni e corse non bastano, affiancare servizi aggiuntivi su gomma

“Anche oggi problemi di distanziamento nel trasporto pubblico regionale su ferro. Non ci provassero a dare la colpa ai cittadini. Non sono loro ad essere indisciplinati, ma la gestione di De Luca del sistema dei trasporti a viaggiare ancora su un binario morto. L’Eav non riconosce di aver dovuto ridurre la velocità dei treni perché la rete ferroviaria regionale non rispetta gli standard minimi di sicurezza e questo ha comportato automaticamente anche la soppressione di circa un terzo delle corse dallo scorso 1′ aprile. De Luca che si vantava degli acquisti dei treni non ammette che è tutto bloccato per effetto di un contenzioso. Insomma, quello che sta accadendo in questi giorni era più che prevedibile e atteso. E la situazione, con il progressivo numero degli utenti, può solo peggiorare. Chiedo a De Luca di smetterla con la propaganda e di dire verità almeno su questo. Ci dica quanto tempo occorre alla Regione per garantire più corse e l’effettuazione delle opere di manutenzione alla rete inutilmente richieste dal ministero dei trasporti sin dal 2017. Nel frattempo si aggiungano servizi con autobus aggiuntivi che garantiscano ai cittadini di andare al lavoro in sicurezza”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto.