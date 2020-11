EAV, Nappi (Lega): No scaricabarile su utenti e lavoratori, interrogazione su conti”

Condividi

“Gli ulteriori tagli al servizio di trasporto regionale annunciati da Eav sono inaccettabili. Ancora di più, lo è il tentativo di scaricare sui lavoratori e sulla pandemia una gestione sempre più caotica e opaca. I 600 milioni ricevuti dal governo, che dovevano servire per risanare e rilanciare il tpl, sono evidentemente finiti in un pozzo nero. E ora, per nascondere come stanno davvero le cose, De Luca e i suoi non esitano a negare agli utenti, a partire dai pendolari, il sacrosanto diritto alla mobilità. Per questo motivo, presenterò un’interrogazione urgente per verificare la situazione contabile Eav e per accertare se ci sono sprechi e privilegi. Così, tra i tanti falsi miracoli annunciati da De Luca, potremo archiviare anche quello sui trasporti”. Lo scrive in un nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.

