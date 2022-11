EAV – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Condividi

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Pari Opportunità dell’Ente Autonomo Volturno promuove due iniziative per sensibilizzare il personale e l’utenza sul tema e pubblicizzare il numero 1522 nato per denunciare violenze.

Giovedì 25 novembre, presso le biglietterie delle linee EAV, fino ad esaurimento scorte, saranno distribuiti segnalibri agli utenti che acquisteranno un biglietto o già in possesso di abbonamento e su ogni autobus saranno presenti locandine per dire NO ad ogni forma di violenza di genere.

Inoltre, saranno diffuse immagini di sensibilizzazione attraverso i monitor presenti nelle stazioni e fermate della rete EAV.