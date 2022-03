EAV – Firmati oggi due contratti per complessivi 62 milioni di euro di progettazione

Condividi

L’appalto, suddiviso in due lotti (lotto 1-Linee Vesuviane e lotto 2-Linee Flegree suburbane e metropolitana), avrà la durata massima di quattro anni, nel corso dei quali verranno commissionati i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro, fino al raggiungimento dell’importo massimo, previsto per ciascun lotto, di 31 Mln di euro, per un totale di oltre 62 Mln di euro.

L’accordo quadro consente di evitare la fase della gara per la progettazione a fronte dei finanziamenti ricevuti per realizzare investimenti e quindi di abbreviare i tempi per la realizzazione dell’opera di 6/12 mesi. Gli interventi inerenti sono stati inseriti nel PNRR ed in altre fonti di finanziamento per un importo complessivo di lavori a realizzarsi per oltre un miliardo di euro.

Stamattina presso la sede dell’EAV sono stati firmati i due contratti di accordo quadro tra la Stazione Appaltante EAV S.r.l., rappresentata dal dott. Umberto De Gregorio e le società aggiudicatarie.

Nei prossimi giorni saranno firmati i primi atti applicativi per un valore complessivo di lavori pari a circa 370 milioni (adeguamento tecnologico gallerie, deposito officina metropolitana a Piscinola, ammodernamento infrastruttura ferrovia benevento/cancello, ecc.). Il primo lotto,Linee Vesuviane, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) composto daPROGER S.p.A. (mandataria), Italferr S.p.A., HUB ENGINEERING Consorzio Stabile s.c.a.r.l., PROGIN SPA – CREW Srl – GNOSIS PROGETTI società

cooperativa.

Il secondo lotto, linee Flegree suburbane e metropolitana, invece, è stato affidato alraggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.)costituito daMM S.p.A. (mandataria)- S.I.I.P Srl, SERVIZI INGEGNERIA INNOVATIVA PERSONALIZZATI, ING. FILIPPO CAVUOTO Srl, TECHNE Srl,LUCIO AMATO.

Alla firma erano presenti il Consigliere regionale con delega ai trasporti Luca Cascone, e per EAV oltre al Presidente De Gregorio, Tino Borrello (Direttore dei nuovi investimenti), Pasquale Sposito (Direttore operativo centrale e responsabile della progettazione del servizio), Filippo Porzio (Direttore gare ed acquisti).