Cerimonia domani presso il Senato della Repubblica alla presenza del Presidente ANAC

Un premio riconosciuto alle aziende virtuose che nell’anno in corso hanno ottenuto Rating di Legalità e che si sono sapute distinguere sia per la solidità economica che per la correttezza, l’etica e l’osservanza delle regole e della normativa vigente.

Il premio sarà consegnato domani 10 aprile alle ore 18.00 durante il convegno “ECONOMY-RSM AWARD” PREMIO LEGALITÀ E PROFITTO.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it/ e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano

Il Premio ‘Legalità e profitto’ è organizzata da Economy Group e RSM, con la collaborazione diretta di AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il patrocinio del Senato e la collaborazione dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

