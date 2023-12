Eav Decora il Natale del reparto audiologia e vestibologia del Policlinico di Napoli

Condividi

Questa mattina una delegazione di EAV ha partecipato all’iniziativa “Decorare il Natale” promossa dal Comitato Regionale UNICEF Campania dedicata ai bambini affetti da ipoacusia seguiti dal Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi precoce di sordità dell’Unità Operativa Complessa di Audiologia e Vestibologia. L’obiettivo dell’evento è aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie a cambiare prospettiva e guardare gli ambienti ospedalieri non solo come centri di cura ma come luoghi ricettivi e di accoglienza.

Sono molte le iniziative a cui EAV partecipa con entusiasmo e sostiene con le risorse o strumenti disponibili, consapevole del ruolo che svolge e della sua capillarità territoriale. Solo attraverso l’attivazione di sinergie con gli Enti e le Associazioni locali è possibile fornire un contributo concreto alle esigenze della collettività.