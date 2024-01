Condividi

Attraverso il monitoraggio continuo dell’andamento del fenomeno criminoso e la coerente pianificazione degli interventi preventivi, possiamo seguirne l’evoluzione nell’arco dell’anno.

Dall’analisi dell’anno appena trascorso emerge sicuramente un trend positivo che riscontra la validità del dispositivo di prevenzione e contrasto sin qui predisposto ed attuato: il macro dato mostra, infatti, che il numero complessivo degli eventi delittuosi è diminuito significativamente, attestandosi ad un meno 21% rispetto all’anno 2022.

eventi criminosi anno 2022

487

eventi criminosi anno 2023

386

raffronto 2022 – 2023

-21%

Nel dettaglio di seguito consideriamo le tipologie di eventi che vedono più coinvolto il nostro comparto.

EVENTI IN DANNO DEL PATRIMONIO AZIENDALE

complessivamente diminuiti del 26% passando da 320 a 238 casi:

§ le aggressioni al personale (fisiche ed alterchi) sono rimaste invariate 37 casi;

§ i furti (tentati e consumati) a danno dell’azienda sono diminuiti del 43%, passando da 7 a 4 casi;

§ gli atti vandalici (lancio sassi, graffiti, danneggiamenti a bordo treno) sono diminuiti del 29% passando da 276 a 197 casi.

EVENTI IN DANNO DELL’UTENZA

complessivamente diminuiti dell’11% passando da 167 a 148 casi:

§ le aggressioni perpetrate a danno della clientela (comprese le risse e le molestie) sono diminuite dell’11%, passando da 81 a 72 casi;

§ i furti (tentati e consumati) a danno dei viaggiatori sono diminuiti del 17% passando da 30 a 25 casi;

§ i disagi per la presenza di tossicodipendenti, clochard, persone in stato di ebbrezza sono diminuiti del 9%, passando da 56 a 51 casi.

I dati che emergono dalle nostre analisi consentono di tracciare una vera e propria mappa del rischio, indispensabile, fra l’altro, per interventi incisivi in termini di prevenzione e contrasto da parte delle Forze dell’Ordine. Come sempre si conferma l’ottimo livello di cooperazione raggiunto con le FF.OO. che si è concretizzato in diversi servizi di prevenzione posti in essere specialmente presso la stazione di Piazza Garibaldi a contrasto del fenomeno dei furti ad opera di borseggiatori. Il risultato conseguito, frutto di un’efficace sinergia con la POLFER di Napoli, vede infatti, pressoché azzerato il fenomeno.

In totale le azioni mirate nel corso dell’anno 2023, hanno portato all’effettuazione di n. 106 tra fermi ed arresti da parte delle FF.OO.

Il dato indica un calo del 6% rispetto all’anno 2022 (n. 113 tra fermi e arresti) e rappresenta la conseguenza diretta della netta contrazione del numero degli eventi di natura delinquenziale, confermando quindi la validità delle azioni di prevenzione poste in essere anche avvalendosi dell’apporto offerto dalle FF.OO.

Le richieste d’intervento nel 2023 sono state 163 a fronte delle 182 del 2022.

La collaborazione con le FF.OO. rappresenta per E.A.V. un obiettivo primario, un esempio di concreta interazione finalizzata a garantire e migliorare il livello di sicurezza individuale e collettiva; ed in tale direzione, ed al fine di agevolare le indagini di polizia giudiziaria, abbiamo messo a disposizione degli organi inquirenti, nel corso del 2023, immagini dei nostri sistemi di videosorveglianza dando seguito a n. 293 richieste in relazione ad altrettanti eventi delittuosi.