EAV | Comune di Napoli | Regione Campania – Aggiudicata la gara per la realizzazione della linea 10

Un’infrastruttura strategica che metterà in connessione la stazione AV di Afragola con Afragola, Casoria, Casavatore, la zona nord-est della città, piazza Carlo III e, in prospettiva, l’area di piazza Garibaldi, ridisegnando l’accessibilità metropolitana di Napoli.

L’aggiudicazione in data odierna della gara di rilevanza europea è l’esito di un percorso tecnico e istituzionale che EAV ha condotto, in stretta sinergia con Regione Campania, Acamir e Comune di Napoli, beneficiario del finanziamento, per rendere concretamente realizzabile l’intervento.

A valle dell’approvazione del progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della conferma dei finanziamenti MIT, EAV ha promosso l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, consentendo così l’avvio della gara e l’aggiudicazione dei lavori.

La commissione di gara, nominata da EAV, soggetto attuatore dell’investimento, ha aggiudicato (con un ribasso medio di oltre il dieci per cento pari a circa 100 milioni di euro):

il primo lotto (progettazione e opere civili) al RTI WeBuild (mandataria) /Consorzio Stabile Eteria / Costruire Icm / Metropolitana di Napoli;

il secondo lotto (progettazione,opere tecnologiche e treni) al RTI CAF (mandataria) / Leonardo / Mermec / A e T / Ventura.

Il finanziamento iniziale è pari a 1,2 miliardi di euro, di cui: 870 milioni di euro assegnati al Comune di Napoli e 330 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania nell’ambito del POR FESR 2021–2027.

La prima realizzazione funzionale della tratta “fondamentale” Afragola – Casoria – Napoli Di Vittorio, comprende l’interscambio con la Linea 1, attualmente in fase di completamento.

La gara è strutturata per consentire l’estensione dell’intervento fino a un fabbisogno complessivo stimato in circa 3,1 miliardi di euro. L’obiettivo è il completamento del collegamento fino a piazza Principe Umberto, passando per piazza Carlo III, attraverso ulteriori finanziamenti MIT per il Trasporto Rapido di Massa, già richiesti, e il pieno raccordo con la stazione AV di Afragola.

Dichiarazioni

Comune di Napoli

“Con l’aggiudicazione si sono risolte le difficoltà legate alla precedente gara andata deserta che aveva messo a rischio una infrastruttura determinante per collegare la zona di piazza Carlo III con l’area nord-est della città metropolitana fino alla stazione dell’alta velocità di Afragola che diventerà sempre più centrale nei collegamenti sia verso Nord che verso Sud. Fondamentale l’interlocuzione tecnica e finanziaria intercorsa con il Ministero dei Trasporti, ora è necessario proseguire lungo un percorso di collaborazione istituzionale per rendere sempre più diffusa, moderna ed efficiente la rete infrastrutturale urbana e regionale”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Un grande lavoro Inter istituzionale per una Linea metropolitana fondamentale che collegherà la Stazione Afragola AV a Napoli e consentirà agli abitanti di Afragola, Casoria e Casavatore di arrivare in città senza auto. La più grande gara mai finanziata a Napoli per un grande passo in avanti verso la mobilità sostenibile”, dichiara l’assessore ai trasporti ed infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza

Regione Campania

“La Linea 10 della metropolitana di Napoli rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e per l’intera regione. Consentendo collegamenti più rapidi ed efficienti, faciliterà gli spostamenti di cittadini, lavoratori, studenti e turisti. Si tratta di un’opera che risponde a esigenze centrali della comunità e del territorio, rafforzando le connessioni tra l’Alta Velocità, la l’area metropolitana di Napoli e la città. È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare per garantire il diritto a un trasporto pubblico accessibile ed efficiente, a supporto delle attività quotidiane di lavoratori, imprese, famiglie e studenti. Solo attraverso una forte sinergia istituzionale sarà possibile raggiungere risultati concreti e duraturi a beneficio dell’intera collettività”, così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico

Ente Autonomo Volturno

“Un lavoro complesso durato oltre due anni per disegnare una nuova pagina nella storia del trasporto metropolitano e regionale, frutto della sinergia tra MIT, Eav,Comune e Regione. ” ha dichiarato il Presidente di Eav Umberto De

