EAV bandisce un concorso per 15 autisti per Ischia e riceve 930 candidature

Si dice che uno dei problemi del trasporto pubblico in Italia sia la carenza di autisti. Al Nord probabilmente è vero,

certamente non in Campania. Infatti ad una selezione di EAV per 15 autisti per le isole (Ischia e Procida) con part time verticale al 50% (praticamente contratto a tempo

indeterminato ma per 6 mesi su 12), rispondono in ben 930. Segno evidente che in Campania è ancora appetibile il

lavoro di autista di bus.

EAV ha assorbito tutti i vincitori della precedente selezione per autisti, restano ancora da assumere 60 persone, che

hanno rifiutato tuttavia il part time verticale ad Ischia. Ecco quindi che è nata la necessità di indire una nuova selezione, riservata al momento alle isole con contratto “part

time verticale”, ed eventualmente in futuro, anche a contratti full time in altri territori della Regione. Una

selezione che a quanto pare interessa tantissimi aspiranti autisti.